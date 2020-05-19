Онлайн-смена в онлайн-лагере на онлайн-море. Пандемия головного мозга

Минпросвещения предлагает онлайн-смены для детей летом. Вместо отдыха в детских лагерях, если не их успеют открыть.

Об этом сообщила на заседании комитета СФ по социальной политике замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.

«Если мы не направляем детей в июне, а судя по всему, мы не готовы с учетом в целом ситуации по стране открывать летнюю кампанию в июне, соответственно, нам надо подумать о занятости детей», – отметила представитель Минпросвещения. На этот случай ведомством «совместно с педагогическими вузами страны разработана программа, так называемая онлайн-смена, в которой в онлайн-режиме обучаются вожатые навыкам ведения онлайн-смен«, рассказала Голубева.

Она признала, что это не полноценная замена летнему отдыху.

«Но вместе с тем это как некая занятость, чтобы детишки наши после окончания учебного года имели возможность общения, развития, занятости, не было возможности попадания на, так скажем, деструктивные сайты, и как можно больше времени занимать их трудом», – сказала Янина Голубева.

Не совсем понятно, что такое онлайн-смена. Это когда плещешься в ванной и смотришь по телевизору виды на море? Так это можно и без онлайн-смен делать.

Или, к примеру, некоторые так делают:

В обшем, странное предложение.

По материалам «РГ».