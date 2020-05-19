Общедомовые счетчики предлагают отменить, а коммуналку начислять по-другому

В Госдуму поступил законопроект № 958804-7, который предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Авторство проекта принадлежит Парламенту Республики Северная Осетия-Алания.

Действующая в России сложная и непрозрачная система оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН), является источником социальной напряженности в стране и приводит к значительному росту обращений граждан в органы государственной власти, сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предлагается простая система начисления платы за общедомовые нужды, согласно которой из ЖК исключается понятие «коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме».

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При этом оплата коммунальных ресурсов, необходимых для содержания общего имущества в многоквартирном доме, предполагается к включению в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость тарифов при этом вырастет, по расчетным данным, не более чем на 1,5 %, что значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за ОДН.

Данное нововведение обеспечит принцип справедливой и прозрачной системы оплаты услуг на общедомовые нужды, согласно которой размер платы за общедомовые нужды будет прямо пропорционален размеру индивидуального потребления коммунальных услуг, а также позволит отказаться от установления дорогостоящих общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов и снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг, считают авторы проекта.

Проектом предлагается также исключить из законодательных актов нормы, предусматривающие обязанность по установлению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов.