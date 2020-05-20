Стало известно, как будут возвращать налоги самозанятым за 2019 год

Самозанятым не придется обращаться в налоговую службу для возврата уплаченных за прошлый год налогов, деньги будут перечислены автоматически на карту, привязанную к специальному приложению,

Об этом рассказал глава ФНС России Даниил Егоров на совещании у президента РФ по реализации принятых ранее мер по поддержке экономики.

«Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме налогов, уплаченных за 2019 год. У нас убедительная просьба к налогоплательщикам — привязать банковские карточки к приложению „Мой налог“, чтобы быстро и легко пошла субсидия», — цитирует Егорова ТАСС.

Президент РФ в рамках мер поддержки экономики ранее поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, а также предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ — эти средства можно будет потратить на уплату будущих налогов.

Глава ФНС рассказал на совещании, что к 1 июня более 670 тысяч самозанятых получат такую помощь — на их счета поступит по 12 тысяч 130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога в 2020 году.