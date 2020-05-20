Парад Победы и голосование по Конституции планируют провести в один день. Предположительно, 24 июня

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы.

Однако окончательное решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.

Предполагается, что совмещение Парада и голосования воодушевит людей после периода ограничений, а также даст дополнительный нерабочий день (если Парад проводить отдельно, это будет рабочий день).

Норма о том, что день голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным, изначально была заложена в закон о поправках.

По материалам «РБК».