Парад Победы и голосование по Конституции планируют провести в один день. Предположительно, 24 июня

Да вы как совок какой-то рассуждаете, о "сильной руке" соскучились? Может еще расстрелять предлож...
Я думаю, изначально именно так и хотели, как написали - платить по отработанному времени. Чтобы ...
@Елена51964" страшно, когда слова выродка, что уничтожил миллионы этого народа цитирует этот же н...
"Страшно далеки они от народа" - В.И.Ленин
Он уже спас в 90 г.! Спасибо ему! Что сам не больно слезает с иглы РОСНАНО!...
Так и есть. Тоже сдавали 7 мая - и тоже отказ. В отказе указалано, что сдано не в тот ПФР. С помо...
Быстрее? Да пусть хотя бы в срок укладываются. Мои 3 месяца ожидания уже прошли, а статус проверк...
Когда читаю:хочется сразу застрелиться...
Я являюсь владельцем небольшого бизнеса и временно время веду учет сама, не успеваю, и знаний не...
В связи с уменьшением доходов населения, население стало активней интересоваться алгоритмами комм...
Я на днях, в шутку, предложил знакомой отправить летом туда дочку. Думал, что удачная шутка получ...
А потом Сбербанк из полученных на этом денег выдаст неприлично льготный кредит какому-нибудь дохо...
Получается, ошибки все-таки совершаете...
Откуда им знать, нужны эти деньги или нет, они судят по настроениям людей по результатам выборов,...
Вообще уже есть онлай-лагеря детские. Погуглите. Весьма занятно. Некоторые предприимчивые люди уж...
Ну, само собой, подушка безопасности формируется не для того, чтобы использовать её в трудные вре...
Что, простите? По-моему по счётчикам как раз всё очень прозрачно. А вот эта строчка "содержание и...
Ну с таким мордом лица тяжело понять зачем людям так нужны какие-то 10 тысяч...
Им неудобно воровать стало. ЖКХ - это ж постоянно дорожающая нефть....
У них ипотечные квартиры в качестве страховки уже есть. Но жадность не знает границ?...
Ога, отморозьте себе уши назло бабушке! Мы хоть посмеемся....
Какой нехороший народ у них. Вместо того, чтобы сказать, что всем довольны и живут прекрасно, вдр...
Ага, и всех вылечил. Несправедливо! Или сам свалился и дома на отсиделся с вирусятиной. Тоже не...
Рост экономики, конечно, будет обеспечен. В СССР мы все умели делать сами. Ну, кроме джынсов, кон...
Есть, и еще какие. Выбивать приходится с руганью. Причем при личной встрече, рискуя попасть под ...
Я троллю? Я недоумеваю, как бухгалтер может считать нормальным то, что ему не передали для работы...
Вы вели предприятие 1,5 года. Не думаю, что учет при вас велся на коленке и регистрах. База, скор...
От штрафов за штрафы. Это фейковая новость, неужели не понятно? Из серии "как бояре отчитывались ...
Над.К - без обид, Вы меня троллите? Нет, в этом что-то есть. Полемический тренинг и все такое...
Я уверена, что Ваш мозг все разгадал, не наговаривайте на себя ))) Это опечатка. Владелец бизнес...
Если в предприятии неблагополучно, то "мои бумажные регистры" Вам в оправдание, что косяки не Ваш...
Я уже написала Вам - как. Из бумажных носителей. Остатки, обороты по счетам. Возможно я плохо объ...
Очередной мажор из параллельной Вселенной
Все равно, непонятно, один неделю отработал с зараженными, другой - месяц, а получат одинаково?...
~[Владелец бизнеса развелся с женой бухгалтера.]~ 😕Как такое возможно? Как владелец бизне...
Ээээ, и как при этом вы будете формировать отчетность? Которая формируется за год, а не за кварта...