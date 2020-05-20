Безработных в 2020 году предложили отправлять на пенсию на 3 года раньше срока

Условия для выхода на досрочную пенсию могут смягчить. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.

Речь идет о безработных гражданах предпенсионного возраста.

Сейчас они могут выйти на пенсию на 2 года раньше. При этом страховой стаж должен составлять 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одно условие — в ЦЗН должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу.

В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет, пишут «Известия».

Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.