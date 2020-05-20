Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в 3 раза. Но только временно

Сейчас минимальное пособие по безработице составляет 1,5 тыс. рублей. Правительство намерено увеличить его в 3 раза — до 4,5 тыс. рублей.

Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Президент поручил подготовить к 1 июня.

Повышенная минималка будет установлена не на постоянной основе, а только на 3 месяца с мая 2020.

Кроме того, на тот же срок планируется приравнять размер пособия по безработице для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ, пишут «Известия».