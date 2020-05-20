Власти хотят перевести в электронный вид все уведомления от государства

Минкомсвязь подготовила законопроект о переводе в электронный формат всех уведомлений от государства гражданам и организациям, например, о начисленных штрафах и пенях.

Взаимодействие будет осуществляться через портал госуслуг и системы электронного документооборота, пишет «Коммерсантъ».

Все юридически значимые сообщения будут присылать по умолчанию в электронном виде, а по желанию получателя и по почте (сейчас действует обратный принцип).

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По данным Минкомсвязи, в 2019 году гражданам направлено почти 600 млн уведомлений, включая оповещения о штрафах и пенях, госбюджету такой объем обходится в 22 млрд руб. ежегодно. Одна из самых массовых категорий граждан, получающих письма по почте от государства — автомобилисты, нарушающие ПДД под камерами: в 2019 году им пришло более 122 млн постановлений. Рассылка нарушителям-автовладельцам, как правило, оплачивается в рамках контрактов с «Почтой России» по среднему тарифу 50 руб. за письмо.

Очевидно, что получать уведомления в электронном виде удобно. Но и у организаций, и у граждан бывают ситуации, когда выгодно именно не получать их, потому что с момента получения наступает обязанность отреагировать в определенный срок, говорят эксперты. Так что отказ от электронных уведомлений может пригодится.

Важно также технически предусмотреть, чтобы уведомление считалось полученным, когда его действительно прочитали, а не просто отправили, в противном случае возникает риск дополнительных штрафов и иных наказаний для адресатов