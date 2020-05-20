За время нерабочих дней число безработных увеличилось почти на 30 %

На 29 % до 1,665 млн. человек увеличилось количество безработных россиян за время нерабочих дней.
Такие данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Вице-премьер не исключила создание временных рабочих мест как дополнительной меры поддержки населения по примеру 2008-2009 годов. «В числе мер есть общественные работы, но вы понимаете прекрасно, что общественные работы связаны с эпидемиологической ситуацией в каждом конкретном регионе, потому что они предполагают достаточно большое количество людей, их общение. Но тема присутствует, ее эффект в 2008-2009 гг. мы знаем и помним», — цитирует ее слова ИА ТАСС.