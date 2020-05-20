Отсрочки по введению обязательной маркировки не будет

Маркировка товаров легкой и обувной промышленности должна идти в установленные сроки, поскольку перенос может грозить определенными рисками.
Об этом в среду в ходе онлайн-конференции «Pro маркировку» заявил замдиректора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга России Олег Тухватуллин.
«Перенос сроков маркировки товаров несет риски девальвации уже проведенной работы по формированию механизма обеспечения прозрачности и легальности (происхождения товаров. — прим. ТАСС), защиты потребителей от незаконной продукции, а также инвестиций добросовестных участников оборота в своевременную подготовку к введению таких требований, настройку собственных учетных систем, технических и бизнес-процессов», — сказал он.
По его словам, маркировка товаров средствами идентификации призвана обеспечить снятие избыточных барьеров для бизнеса, для участников оборота товаров, а также положительно сказаться на цифровизации экономики и торговли страны.
На прошлой неделе депутаты от «Единой России» предложили перенести сроки введения обязательной маркировки для тех групп товаров, для которых её введение предусматривалось в 2020 году.