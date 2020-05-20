Сечина изберут главой Роснефти еще на пять лет

Правительство РФ утвердило директивы для продления контракта главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина еще на 5 лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Утверждены директивы, согласно которым представители интересов Российской Федерации — члены совета директоров НК „Роснефть“ на заседании совета директоров по вопросу повестки дня „О назначении единоличного исполнительного органа“ должны голосовать „за“ проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая 2020 года на эту должность Сечина Игоря Ивановича сроком на пять лет», — цитирует сообщение ТАСС.

Заседание совета директоров «Роснефти» пройдет 21 мая.

Игорь Сечин возглавил «Роснефть» в мае 2012 года. Он возглавлял совет директоров «Роснефти» с 2004 года по 2011 год. В ноябре 2012 года вновь избран в состав совета директоров компании, в том числе с июня 2013 года является заместителем председателя совета директоров.