Санатории, гостиницы, курорты начнут работу с 1 июля. Кто не подготовился к кризису – не выживут. Так считает депутат

Большинство санаториев, курортов и отелей начнут работу с 1 июля. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Как он считает, открытие курортного сезона в России будет сопряжено с рядом ограничений. Где-то начало будет со «сдвигом», а где-то со «сниженной нагрузкой».

При этом, цены на путевки будут низкими, поскольку нужно будет заново «завоевывать клиента», считает депутат.

Открытие он предполагает с 1 июля, как и начало работы воздушного транспорта.

«Хотя в некоторых регионах еще раньше, с июня, начнут открывать санатории», – уточнил он.

По его мнению, «выживут» те компании, которые застраховали риски, их где-то пятая часть на рынке.

«Любой кризис, конечно, выкашивает тех, кто не подготовился», – констатировал глава думского комитета.

При этом, он считает, что государство поддержит компании, которые развивают внутренний туризм.

По материалам «РГ».