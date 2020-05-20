Спрос на маски не ажиотажный, по 100 рублей они уже не стоят. Так считает ФАС

ФАС считает, что спрос на медицинские маски нормализовался, ажиотажа нет. А мы решили это проверить.

«Сейчас мы наблюдаем, что нет уже запредельных цен, когда за маску просили 100 руб. Мы видим — пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но абсолютно неприятен лично как человеку. Я понимаю экономические причины. Тем не менее, я уже вижу падение, ажиотажных цен уже нет», – сказал замглавы ФАС Андрей Цариковский на пресс-конференции «Антимонопольный контроль за ценами на продукты» (по материалам ТАСС).

Мы заглянули в несколько интернет-магазинов, и посмотрели, по каким ценам сейчас предлагаются маски.

Это примерно 23 рубля за 1 шт.

А вот это в другом:

Тут уже по 19 руб. за штуку.

Но 50 масок при замене один раз в полчаса хватит на пару дней. В любом случае, отдавать в районе 1000 рублей за два дня – многовато.

Вот еще одно предложение:

Те, что посередине, одноразовые, выходят по 32 рубля за штуку. Но 40 штук не хватит и на два дня, если менять раз в полчаса.

Так что да, маски, конечно, стали доступнее и дешевле. Но все равно это дорого для тех, кому на работу нужно ходить в маске. А это всем, кто работает не дома.