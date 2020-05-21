В России предложили ввести цифровой налог

Сенаторы предложили ввести налог для потребителей цифровой продукции. Такое письмо было отправлено ими первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

«Рассмотреть вопрос о введении цифрового налога (digital tax), предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции. Проработать совместно с заинтересованными органами государственной власти возможность внесения соответствующих изменений в нормативные и нормативные правовые акты», — говорится в документе. Подробного описания нового налога в документе нет, пишет ТАСС, в распоряжении которого есть это письмо.

Сенаторы предлагают еще несколько нововведений в налоговой сфере. В частности, рабочая группа направила предложение о распространении действия налога на профессиональный доход на иностранных граждан. Для этого, по мнению сенаторов, нужно разработать законопроект, предусматривающий изменения в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «налог на профессиональный доход».

Кроме того, рабочая группа Совфеда просит Белоусова оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем продления действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности или обеспечить комфортный переход налогоплательщиков на иные системы налогообложения (упрощенная система налогообложения, патент) с учетом расширения сфер их применения.