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Эксперты предрекают рост числа профессий. Которые будут востребованы на удалёнке

Специалистф ВНИИ труда назвали профессии, которые будут востребованы на удалёнке.

В частности, это

  • дистанционная торговля,
  • финансовые, страховые, государственные услуги,
  • консультации для бизнеса (аудит, подбор персонала),
  • онлайн-услуги гражданам в сфере образования, культуры и досуга.

Также эксперты отмечают, что перевод большого количества сотрудников на удаленную работу поспособствует росту компаний, занимающихся техподдержкой.

«Эксперимент с переводом на удалённую работу в условиях пандемии открывает для многих людей, для целых секторов экономики новые возможности. Предприятия будут больше инвестировать в развитие бизнес-моделей, связанных с удалённой работой, и с развитием роботизированных промышленных технологий, учебные заведения начнут больше преподавать онлайн, активнее станут развиваться сектора, связанные с цифровыми и онлайн-услугами», – отметили во ВНИИ труда.

Главное, чтобы интернет выдержал.

По материалам «RT».

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