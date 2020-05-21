Эксперты предрекают рост числа профессий. Которые будут востребованы на удалёнке

Специалистф ВНИИ труда назвали профессии, которые будут востребованы на удалёнке.
В частности, это
- дистанционная торговля,
- финансовые, страховые, государственные услуги,
- консультации для бизнеса (аудит, подбор персонала),
- онлайн-услуги гражданам в сфере образования, культуры и досуга.
Также эксперты отмечают, что перевод большого количества сотрудников на удаленную работу поспособствует росту компаний, занимающихся техподдержкой.
«Эксперимент с переводом на удалённую работу в условиях пандемии открывает для многих людей, для целых секторов экономики новые возможности. Предприятия будут больше инвестировать в развитие бизнес-моделей, связанных с удалённой работой, и с развитием роботизированных промышленных технологий, учебные заведения начнут больше преподавать онлайн, активнее станут развиваться сектора, связанные с цифровыми и онлайн-услугами», – отметили во ВНИИ труда.
Главное, чтобы интернет выдержал.
По материалам «RT».