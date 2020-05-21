Предлагают внести поправки в закон о чрезвычайных ситуациях. И закрепить там понятие «самоизоляция»

В Совете Федерации предлагают законодательно закрепить понятие «самоизоляция». А также, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.

Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета СФ по конституционному законодательству.

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», – заявила первый зампред комитета Ирина Рукавишникова.

Соответствующие поправки будет необходимо внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

По материалам «РИА Новости».