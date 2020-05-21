Из официантов в маляры: власти намерены занять безработных в нацпроекте «Жилье и городская среда»

Оставшихся без работы официантов, парикмахеров, турагентов и др. граждан планируют занять на стройках и в благоустройстве городов. По мнению властей, им без разницы, кем работать, лишь бы деньги платили.

Одним из способов остановить рост безработицы может стать более активное вовлечение населения в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».

Потерявших работу граждан планируется привлекать к участию в нацпроекте по временным договорам. В качестве инфраструктуры для трудоустройства может быть использована Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Подпроекты «Жилья и городской среды» (например, «Формирование комфортной городской среды») позволяют оперативно генерировать рабочие места и не требуют колоссальных вложений для запуска.

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«Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься, лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и так далее», — заявил источник «Известий».

Нацпроект «Жилье и городская среда» — один из наиболее дорогостоящих. На него предусмотрено финансирование в размер 1,1 трлн рублей до 2024 года. В состав национального входят четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Один из ключевых его индикаторов, кроме ежегодных объемов ввода новых домов в эксплуатацию, — индекс качества городской среды. Он складывается из таких критериев как, например, озеленение, привлекательность архитектуры, освещенность, уровень транспортной, досуговой инфраструктуры и т.д.