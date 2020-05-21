ЕГЭ начнется 29 июня, выпускников призывать не будут. О чем еще говорил Путин на совещании по образованию

Главные заявления Владимира Путина на совещании по ситуации в системе образования.
- ЕГЭ будет проведен по всей стране, он стартует 29 июня. Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ будут сдавать те, кто готовится поступать в вузы, а аттестаты будут выданы всем выпускникам.
- Зачисление в вузы пройдет в августе: те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, сможет сдать его в августе на оставшиеся в вузах места и начать учебу в сентябре.
- Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.
- Все слухи про уход от традиционной системы образования и замены ее на дистанционную не имеют под собой никаких оснований.
- Госсовет РФ обсудит осенью проблемы образования.
- Президент направил в Госдуму поправки в закон об образовании. Их смысл – укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы.
- Учеба в вузах начнется без сильной задержки
Глава Минпросвещения добавил, что выпускной экзамен в 9 классах решено отменить и что ?российские школьники получат аттестаты до 15 июня.
А вот и видео, где Путин рассказывает о ЕГЭ: