ЕГЭ начнется 29 июня, выпускников призывать не будут. О чем еще говорил Путин на совещании по образованию

NatNV Намного дешевле.Ну вот не могу я так(, всегда все пропускаю через себя. И ничего с этим не могу п... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

NatNV Намного дешевле. Просто мне стало интересно зачем они себя так выставляют(. ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Над.К Знаете сколько хитромудрых бизнесменов уже интересовалось вопросом, можно ли взять и изменить ОКВ... Снизили фиксированные взносы для ИП из пострадавших отраслей

stalk Разрешили же погасить недоимку до момента подачи заявления, можно было и разрешить привести основ... Снизили фиксированные взносы для ИП из пострадавших отраслей

ananasik-s Не пойму, как эти карантины действуют. Хочу съездить в деревню (в другом регионе - Новгородском) ... В регионе продлили карантин до 6 июня

sisokolova63 Мы - производство! Никуда не попали! И практически ВСЕ производители не вошли по ОКВЭД на поддерж... Снизили фиксированные взносы для ИП из пострадавших отраслей

проза жизни Мне не совсем понятен этот момент - получается можно приехать на юг или в Москву и две недельки п... В регионе продлили карантин до 6 июня

Сергей Ерохин Уже давно является 1С-Франчайзи (Около 14 лет)Да есть такие проблемы на которые указывает автор, ... 1С:Франчайзинг - умирающий бизнес?

ZZZhanna по-моему, в этой фразе потерялась приставка "не..." в одном из слов ))... Кривая заражений в стране стабильно идет вниз

Benzinfo Если бы эта система создавалась как информационная, то оператором был бы ЗАГС, а так это просто C... Принят закон о новом регистре населения. Теперь у нас будет ЕФИР

sun-sun-violett они там в курсе, что введение налога должно иметь экономическое обоснование? при этом сначала дол... В России предложили ввести цифровой налог

musatov92 А причем тут диванные эксперты? Разве не достаточно Чеченской Республики? Понятно же, что там зан... Кривая заражений в стране стабильно идет вниз

sun-sun-violett признать пострадавшими всех - это нужно совестью обладать и сечиными с ротенбергами пренебречь. а... Снизили фиксированные взносы для ИП из пострадавших отраслей