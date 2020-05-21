Клерк.Ру

ЕГЭ начнется 29 июня, выпускников призывать не будут. О чем еще говорил Путин на совещании по образованию

Главные заявления Владимира Путина на совещании по ситуации в системе образования.

  • ЕГЭ будет проведен по всей стране, он стартует 29 июня. Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ будут сдавать те, кто готовится поступать в вузы, а аттестаты будут выданы всем выпускникам.
  • Зачисление в вузы пройдет в августе: те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, сможет сдать его в августе на оставшиеся в вузах места и начать учебу в сентябре.
  • Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.
  • Все слухи про уход от традиционной системы образования и замены ее на дистанционную не имеют под собой никаких оснований.
  • Госсовет РФ обсудит осенью проблемы образования.
  • Президент направил в Госдуму поправки в закон об образовании. Их смысл – укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы.
  • Учеба в вузах начнется без сильной задержки

Глава Минпросвещения добавил, что выпускной экзамен в 9 классах решено отменить и что ?российские школьники получат аттестаты до 15 июня.

А вот и видео, где Путин рассказывает о ЕГЭ:

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