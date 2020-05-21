МЫ ВЫШЛИ НА ПЛАТО, сказали в Роспотребнадзоре

ЦНИИ Роспотребнадзора сообщило о стабилизации ситуации с коронавирусом в России на протяжении восьми дней, и можно говорить о выходе на плато.
«Вместе с тем в стране отмечается период стабилизации, то есть за восемь дней у нас не было ни пикового подъема, ни пикового снижения. Можем говорить о некой стабилизации эпидемиологической ситуации, о так называемом плато <...> Стабилизация говорит о том, что мы будем надеяться, что пиковая нагрузка на медицинские учреждения как бы пройдена, она будет примерно на таком уровне», – сказал член-корреспондент РАН Александр Горелов.
В России кривая заражений продолжает снижение, а в Москве второй день выздоровевших больше, чем заболевших (за сутки).
По материалам «ТАСС».