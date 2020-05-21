Роспотребнадзор разрешит отдыхать детям в лагерях без масок

Методические рекомендации по организации летнего оздоровительного отдыха для детей уже разработаны Роспотребнадзором, заявила в четверг глава ведомства Анна Попова на совещании с участием Владимира Путина.

«Мы включили сюда и усиление контроля за состоянием здоровья, и усиление дезинфекционного режима, и некоторое дистанцирование детей, и требования к организации питания и режиму обеззараживания — целый ряд мер, который, мы уверены, позволит сделать отдых безопасным и направленным на оздоровление детей. Эти методические рекомендации уже работают, по ним уже готовятся летние оздоровительные учреждения», — сказала цитирует Попову ТАСС.

Она отметила , что обычные правила и санитарные требования «никуда не уходят, их тоже нужно соблюдать», а также что разработанные требования позволят детям отдыхать в лагерях без масочного режима.

Попова считает, что летний оздоровительный отдых для детей должен быть организован в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией и без выезда детей за пределы регионов, в которых они живут.