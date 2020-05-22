Компания решила не платить налог на имущество, не включив торговый комплекс в состав ОС. Суд её не поддержал

Верховный Суд РФ подтвердил, что организация занизила базу по налогу на имущество. Она необоснованно не включила в нее стоимость здания торгово-развлекательного комплекса, которое фактически использовала в предпринимательской деятельности. О деле № А56-25258/2019 рассказала пресс-служба ФНС.

Инспекция провела камеральную проверку налоговой декларации по налогу на имущество за 2017 год. В ходе проверки она установила, что ТРК использовался ООО в предпринимательской деятельности в течение всего этого периода, и от его эксплуатации организация получала доход. Инспекция выявила, что она не включила в базу по налогу на имущество стоимость комплекса и не исчислила для уплаты в бюджет налог. Поэтому компании был доначислен налог на имущество организаций за 2017 год.

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Не согласившись с решением инспекции, организация обратилась в суд. Она указала, что первоначальная стоимость ТРК не была сформирована, так как в здании в этот период шли строительные, пусконаладочные и фасадные работы. Кроме того, комплекс не отвечал признакам основного средства и не должен был учитываться при исчислении базы по налогу на имущество.

Суды трех инстанций отказали компании в удовлетворении требований. Они указали, что включение объекта в состав основных средств определяется его экономической сущностью и готовностью к эксплуатации. Лицо, которое получает прибыль от такого имущества, подлежит соответствующему налогообложению. Суды установили, что ТРК отвечает признакам основных средств и приносит экономическую выгоду налогоплательщику. Факт его эксплуатации подтверждается представленными в ходе проверки договорами аренды нежилых помещений, заключенными ООО с арендаторами. Сдача в аренду помещений подтверждает пригодность здания к эксплуатации в целом как единого инвентарного объекта. Так как с 1 января 2017 года комплекс отвечал признакам основного средства, его следовало учитывать при исчислении базы по налогу на имущество. Таким образом, инспекция правомерно доначислила ООО налог на имущество за рассматриваемый период.

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Компания обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал ей в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.