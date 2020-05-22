Компания решила не платить налог на имущество, не включив торговый комплекс в состав ОС. Суд её не поддержал

Верховный Суд РФ подтвердил, что организация занизила базу по налогу на имущество. Она необоснованно не включила в нее стоимость здания торгово-развлекательного комплекса, которое фактически использовала в предпринимательской деятельности. О деле № А56-25258/2019 рассказала пресс-служба ФНС.
Инспекция провела камеральную проверку налоговой декларации по налогу на имущество за 2017 год. В ходе проверки она установила, что ТРК использовался ООО в предпринимательской деятельности в течение всего этого периода, и от его эксплуатации организация получала доход. Инспекция выявила, что она не включила в базу по налогу на имущество стоимость комплекса и не исчислила для уплаты в бюджет налог. Поэтому компании был доначислен налог на имущество организаций за 2017 год.
Не согласившись с решением инспекции, организация обратилась в суд. Она указала, что первоначальная стоимость ТРК не была сформирована, так как в здании в этот период шли строительные, пусконаладочные и фасадные работы. Кроме того, комплекс не отвечал признакам основного средства и не должен был учитываться при исчислении базы по налогу на имущество.
Суды трех инстанций отказали компании в удовлетворении требований. Они указали, что включение объекта в состав основных средств определяется его экономической сущностью и готовностью к эксплуатации. Лицо, которое получает прибыль от такого имущества, подлежит соответствующему налогообложению. Суды установили, что ТРК отвечает признакам основных средств и приносит экономическую выгоду налогоплательщику. Факт его эксплуатации подтверждается представленными в ходе проверки договорами аренды нежилых помещений, заключенными ООО с арендаторами. Сдача в аренду помещений подтверждает пригодность здания к эксплуатации в целом как единого инвентарного объекта. Так как с 1 января 2017 года комплекс отвечал признакам основного средства, его следовало учитывать при исчислении базы по налогу на имущество. Таким образом, инспекция правомерно доначислила ООО налог на имущество за рассматриваемый период.
Компания обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал ей в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.