Рассчитать положенные им выплаты медики Подмосковья могут с помощью специального онлайн-сервиса

На портале Госуслуг Московской области заработал специальный сервис, который поможет медикам определить сумму положенных им выплат.

Медики, у которых есть учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), могут получить онлайн-выписку по назначенным выплатам, передает РИА Новости.

Сотрудники медицинских учреждений в Подмосковье могут получить доплаты из трех источников: по президентской, федеральной и региональной выплатам.

Под президентской доплатой подразумевается фиксированная выплата, эту сумму врач получит, даже если отработал в месяце только один день и лечил одного пациента с новым коронавирусом. А вот федеральная выплата рассчитывается исходя из фактически отработанных смен.