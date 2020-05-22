Как удаленка меняет доставку грузов: мнение с передовой

Как меняется взаимодействие с клиентами в связи с пандемией коронавируса и перехода на удаленную работу?

Александр Лашкевич, директор по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК «Деловые Линии»:

«После начала пандемии зафиксирован рост спроса на адресную доставку, в том числе бесконтактную, поскольку клиенты, работая в удаленном режиме и соблюдая самоизоляцию, стали реже покидать дома. Также увеличился объем заказов доставки в крупные онлайн-магазины.

Например, в апреле количество заказов в маркетплейсы у нас выросло больше чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса наблюдается и на услуги по логистике для интернет-магазинов и гипермаркетов. Клиенты стали более требовательны к строгому соблюдению сроков доставки, в том числе на «последней миле». Кроме того, выросла потребность в удобных и простых онлайн-сервисах: возможность точно знать, где находится груз, вносить изменения в заказ в режиме онлайн, контролировать качество перевозок.

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В целом, наше взаимодействие с клиентами сильно изменилось – многие стали внедрять новые технологии, использовать онлайн-инструменты, мы также стараемся меняться. За последний месяц мы ввели несколько новых услуг и сервисов, чтобы соответствовать новым требованиям со стороны клиентов – теперь в личном кабинете наши клиенты смогут отследить детальный статус заказа, посмотреть персональную статистику по сохранности перевозок и соблюдению сроков доставки, а также связаться с личным менеджером по видеосвязи.

Кроме того, мы запустили сервис, который позволяет внести изменения в заказ через верифицированный номер телефона – без посещения терминала и заполнения бланков. Для обеспечения безопасности перевозок мы ввели услугу по бесконтактной доставке от и до адреса. Очевидно, что будущее рынка в дистанционном взаимодействии с компанией во всех плоскостях и бизнес-процессах: API интеграция, сервисы онлайн-мониторинга грузов, контроль качества выполнения логистических услуг и пр».