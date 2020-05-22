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Увеличены пособия на детей, часть бизнеса освободили от налогов. Что еще сегодня приняла Госдума

Важные законы для бизнеса и граждан, которые сегодня приняла Госдума. Кратко в тезисах.

  • Увеличены с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
  • Разрешена господдержка малого и среднего бизнеса, реализующего подакцизные товары, в том числе общепита с лицензией на алкоголь.
  • Закреплено право пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности.
  • Малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей дано право расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
  • Малый и средний бизнес, а также часть НКО освободили от налогов и взносов за 2 квартал,

Источник телеграм канал «Раньше всех. Ну почти».

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