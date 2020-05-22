Увеличены пособия на детей, часть бизнеса освободили от налогов. Что еще сегодня приняла Госдума

макаки нам слишком дальние родственники. шимпанзе - троюродные. Генетическая разница между мужчи...
Добавлю: по основному виду дуятености относится к пострадавшим отраслям...
У меня такой вопрос. Есть, например, ИП, с наемными работниками, есть в реестре МП совмещает ЕНВД...
Как вы думаете, коллеги, если человек был самозанятым в 2019 г., но сейчас перестал им быть, ему ...
Ну, предложения разогнать СФ и уполовинить* ГД вполне, на мой взгляд, здравые. И чучело почему бы...
Точно из америки засланный: наш человек не напишет про разъяснения ФНС, зарегистрированные в Миню...
Стадный иммунитет к ковид, увы, не вырабатывается)))Здесь придется слегка огорчить "настоящее ста...
Что, детям уже по 10 дали? Всем? Хоть с правом переписки?
Ну, если предположить отсутствие явных психических отклонений у разработчиков льгот, то они напра...
Это там ещё Мизулиной нет, а то были бы еще кружевные трусы и туфли на шпильках...И светлую памят...
На тебе госслужба, что бизнесу негоже (почти ц).
Все поменьше бардака, чем где либо? Это в Конго штоле? Или где?)))...
Думаю это один из тех вопросов, которые сейчас никого не волнуют. Но такие вопросы вполне подходя...
Работаем как уполномоченная бухгалтерия, с утра до ночи пытаемся объяснить почему ИП не попали, м...
от тож))Хорошо, что у меня нет счетов в тиньбанке))
А я то обрадовалась, что вычет будет действовать, пока полностью его не выгребу... А тут опять сп...
Кто и где здесь заикался об упразднении налоговой? Пожалуйста, ссылки......
Еще и нагло врете. Приказ от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ не проходил регистрацию в Минюсте...
я как то думал, что специалисты делают прогнозы на основе расчётов, а "бабка МЭР надвое сказала" ...
ну ФНС же сама считает налог, так что сам налогоплательщик не будет напрягаться. Хотя принцип рас...
Кстати есть ещё код ОКТМО 20701000. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образов...
Налоговый кодекс я читаю и в кодексе написано, что каждый обязан уплачивать законно установленные...
не совсем понял что Вы имеете в виду?
квалификацию свою повысьте. "Общероссийский классификатор объектов административно-территориально...
это наверное субсидии тем, кто на режиме НПД получает под 200000 в месяц, у них 2% составит 4т.р,...
Нескромный вопрос... Когда-нибудь их прогнозы сбывались? Кто-нибудь может привести хоть какие-то ...
всё верно, код ОКАТО региона.
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Бюджетный пирог быстро усыхает... Каждое ведомство стремится продемонстрировать, что оно не зря.....
А Кудрин вообще экономист?
господи опять какой то очередной огород нагородили, постоянно твердят что нужно упрощать налоги ч...
они вот здесь сегодня насчитали, что в 2020 реальные доходы россиян упадут на 3.8%:https://meduza...
и не только у сенатора но и членов его семьи! с возвратом наворованного в бюджет страны! и сроки ...
"МЭР прогнозирует" - а можно посмотреть их расчёты такого прогноза?А то есть мнение, что они нагл...
За 1,5 месяца набрала 4 кг. Много, зато честно. Правда я высокого роста, для 172 см почти не заме...