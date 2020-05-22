Закон об освобождении от налогов и взносов за 2 квартал принят. Кому повезло?

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об освобождении субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты налогов и взносов за 2 квартал. Но льгота дана только тем субъектам, кто относится к пострадавшим отраслям, указанным в постановлении правительства № 434 от 03.04.2020 г. Льготы также получили некоторые социально-ориентированные некоммерческие организации. Освободили от налогов и взносов и религиозные организации.

Не надо будет платить:

Авансовые платежи по налогу на прибыль за апрель-июнь Акцизы за апрель-июнь Водный налог за 2 квартал НДПИ за апрель-июнь ЕСХН за 1 полугодие УСН за 2 квартал ЕНВД за 2 квартал Транспортный налог по автомобилям, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года Налог на имущество организаций за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года Налог на имущество физических лиц по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности налога за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года

по 30 июня 2020 года Земельный налог по участкам, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года НДФЛ (для ИП на ОСНО) за 2 квартал Торговый сбор за 2 квартал (есть только в Москве)

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При расчете патента ИП должны вычесть календарные дни с 1 апреля по 30 июня, т.е. пересчитать уже полученные патенты.

Для этих же организаций и ИП из пострадавших отраслей ставки страховых взносов за период апрель-июнь установлены в размере 0% (по всем видам взносов, кроме соц.страхования от несчастных случаев и травматизма).

Глава ФНС пообещал, что освобождение от налогов для пострадавших отраслей будет автоматическим.

Про возврат налога за 2019 год в принятом законе ничего не написано (а многие СМИ уже сообщили о том, что это в документе есть). Но в статью 217 НК внесен пункт 83 «доходы в виде субсидии (гранта в форме субсидии), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета, полученные физическим лицом в 2020 году в размере, соответствующем сумме уплаченного таким физическим лицом налога на профессиональный доход за 2019 год в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход». Таким образом, государство будет не прощать налог, а возвращать его в виде субсидии. Это будет делаться по постановлению правительства.