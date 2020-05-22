В Подмосковье нарушители изоляции будут отрабатывать в больницах. До 100 часов

o.matsneva Как вы думаете, коллеги, если человек был самозанятым в 2019 г., но сейчас перестал им быть, ему ... Стало известно, как будут возвращать налоги самозанятым за 2019 год

MaxC Это там ещё Мизулиной нет, а то были бы еще кружевные трусы и туфли на шпильках...И светлую памят... В Госдуме считают, что повышение возраста покупки и употребления алкоголя неконституционно

ДмитрийW Думаю это один из тех вопросов, которые сейчас никого не волнуют. Но такие вопросы вполне подходя... В Госдуме считают, что повышение возраста покупки и употребления алкоголя неконституционно

Сельский бух Работаем как уполномоченная бухгалтерия, с утра до ночи пытаемся объяснить почему ИП не попали, м... Снизили фиксированные взносы для ИП из пострадавших отраслей

ДмитрийW я как то думал, что специалисты делают прогнозы на основе расчётов, а "бабка МЭР надвое сказала" ... Минэкономразвития ждет возвращение ВВП к докризисному уровню в 2022 году

бух2007 ну ФНС же сама считает налог, так что сам налогоплательщик не будет напрягаться. Хотя принцип рас... Бонус для самозанятых: кому и какой вычет дадут. Примеры расчета

ДмитрийW это наверное субсидии тем, кто на режиме НПД получает под 200000 в месяц, у них 2% составит 4т.р,... Бонус для самозанятых: кому и какой вычет дадут. Примеры расчета

kotobormot господи опять какой то очередной огород нагородили, постоянно твердят что нужно упрощать налоги ч... Бонус для самозанятых: кому и какой вычет дадут. Примеры расчета

sun-sun-violett они вот здесь сегодня насчитали, что в 2020 реальные доходы россиян упадут на 3.8%:https://meduza... Минэкономразвития ждет возвращение ВВП к докризисному уровню в 2022 году

kotobormot и не только у сенатора но и членов его семьи! с возвратом наворованного в бюджет страны! и сроки ... За любую зарплату в конвертах предлагают ввести ответственность. Уголовную

ДмитрийW "МЭР прогнозирует" - а можно посмотреть их расчёты такого прогноза?А то есть мнение, что они нагл... Минэкономразвития ждет возвращение ВВП к докризисному уровню в 2022 году