В Подмосковье нарушители изоляции будут отрабатывать в больницах. До 100 часов

Нарушителей самоизоляции в Подмосковье будут привлекать к работам в больницах до 100 часов.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», – сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
Работы предполагают уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, лекарств, продуктов и других необходимых грузов, уточнили в ведомстве.
«В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намерено нарушать установленные требования. Именно об этом говорил губернатор Подмосковья. Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ», – подчеркнул Каратаев.
Интересно, а это вообще законно?
По материалам «РИА Новости».