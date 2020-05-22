Пятничная подборка мемов из соцсетей. На злобу дня

Представляем нашу традиционную пятничную подборку из соцсетей. Как всегда, на злобу дня.

Перчаточно-масочный режим, наверное, достал уже всех. Но самое обидное, что к нему привыкаешь. И ведь правда, уже начинает становиться так:

Интересно, так теперь и будет? Вот как на этой картинке:

Или даже так:

Вообще, самоизоляция для многих проходит тяжко. Возможно даже такое:

И ведь парикмахерские закрыты в некоторых регионах:

А ведь эту самую самоизоляцию предвидел в сказке еще Шарль Перро. И почему-то он угадал со страной:

Самолечение народными методами всегда особенно почиталось в нашей стране. К сожалению, в данной ситуации так нельзя:

Имбирь – это вообще порой больная тема:

А теперь о том, что людям положены выплаты на детей. До 16 лет:

Выплаты выплатами, а ведь кто-то вообще потерял работу. В эфире программа «Вечерний Ургант»:

Бедолага.

Кто-то в этом году заканчивают школу. В современных условиях во многих школах, судя по всему, будет так:

Вообще, режим самоизоляции, видимо, ударил и по школам. По-другому такое трудно объяснить:

Ладно бы сказать «квадратура круга». Ан нет.

Мелкая розница пытается вернуть клиентов. Это уже крик души:

А в США официанты не хотят возвращаться на работу:

А вообще, всех спасет Брюс Уиллис. Он уже примеряет скафандр из фильма «Армагеддон»:

Всем хороших выходных, не болейте!