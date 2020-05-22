В Москве не действуют пропуска из других регионов. Нужно оформлять московский

Жители Подмосковья пожаловались на невозможность использования цифрового пропуска для передвижения по Москве.

Как сообщает телеграм-канал «Подъем», подписчики жалуются на то, что подмосковные пропуска не срабатывают в метро Москвы.

«Ранее сообщалось что использовать спецпропуск другого региона в столице будет запрещено только с 27 мая.

Однако уже сегодня подписчики «Подъёма» сообщили, что не смогли проехать в метро по карте «Тройка», привязанной к пропуску через подмосковное приложение «Стоп COVID».

Сотрудники метрополитена пояснили, что уже сейчас гражданам из Подмосковья и других регионов, не имеющим московской прописки, необходимо оформить разовый пропуск на сайте nedoma.mos.ru не позднее, чем за пять часов до поездки в общественном транспорте Москвы.

При этом, ранее власти Москвы и Подмосковья говорили о взаимозаменяемости пропусков. Также на сбои в работе системы спецпропусков пожаловались сотрудники компаний, которые получили разрешение на работу в период пандемии: система аннулировала пропуска работникам, при этом восстановить их не представляется возможным, поскольку пользователей для подтверждения перенаправляют с портала mos.ru в приложение и обратно.

На жалобы из-за аннулирования пропусков ответы так и не были получены».

В очередной раз возникает вопрос. Чем эти самые пропуска, из-за которых столько проблем, помогают людям не заражаться?