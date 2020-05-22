В Москве решили пока оставить самоизоляцию. И цифровые пропуска

Мэр Москвы считает, что в столице пока стоит сохранить действующий режим ограничений. Включая самоизоляцию и передвижение по цифровым пропускам.

«Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, тем не менее, мы считаем, что необходимо продолжать... проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничений, требований по масочному режиму, по отношению к гражданам, населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее», – сказал Собянин на совещании у президента.

Он добавил, что также нужно сохранить жесткие требования по работе предприятий, чтобы они соблюдали все санитарные требования.

«Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а она позволит и дальше нам раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», – сказал мэр.

По материалам «Интерфакс».