Как заключить соглашение по электронной сдаче отчетов в ПФР, не посещая отделение фонда

В условиях пандемии, когда посещение территориальных органов ПФР ограничено, а приём осуществляется только по предварительной записи, рекомендуем всем работодателям, независимо от количества застрахованных лиц, подключиться к системе электронного документооборота ПФР (ЭДО).

Такую рекомендацию дает отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Для подключения к системе ЭДО пенсионщики рекомендуют произвести следующие действия:

— самостоятельно скачать бланки «Заявление на подключение к электронному документообороту» и «Соглашение на подключение к ЭДО ПФР» с официального сайта ПФР (http://www.pfrf.ru/branches/spb/info/~strahovatelyam/2481);

— заполнить Заявление и Соглашение (указать реквизиты страхователя) и распечатать данные документы ;

; — подписать распечатанные бланки, поставить печать и отсканировать Заявление и Соглашение;

— направить отсканированные документы посредством сети Интернет на электронный адрес Управления ПФР.

После подписания Соглашения Управлением ПФР страхователю будут сообщены дата и номер Соглашения ответным сообщением.