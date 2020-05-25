В Москве заработали 88 из 130 МФЦ. Попасть можно по предварительной записи

С сегодняшнего дня в Москве возобновили работу 88 многофункциональных центров государственных услуг «Мои документы» (МФЦ) из 130, работающих в городе.

В настоящее время все доступные в центрах услуги предоставляются по экстерриториальному принципу. Шесть услуг оказывают сотрудники МВД, которые ведут прием в офисах «Мои Документы». Для регистрации по месту жительства или по месту пребывания можно обратиться в открытые офисы по территориальному признаку с учетом закрепленных к ним центрам. Выдача всех документов, в том числе по ранее поданным заявлениям, осуществляется также по предварительной записи.

Если заявитель подал документы в офис, который еще закрыт, получить результат можно в соответствующем ему открытом центре. В 17 офисах «Мои документы» по предварительной записи для юридических лиц доступно оформление документов по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество. Для физических лиц зарегистрировать объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, можно в центре госуслуг районов Нижегородский и Лефортово.

84 услуги по-прежнему доступны в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств.

По материалам «Интерфакс».