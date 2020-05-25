В Москве откроют непродовольственную розницу. А следом – бытовые услуги

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, какие ограничения будут сняты в Москве следующими.
«Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя. Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», – сказал Ефимов.
Он добавил, что сфера бытовых услуг – следующая на очереди.
«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», – отметил Ефимов.
С сегодняшнего дня в Москве заработали 88 МФЦ.
По материалам «РИА Новости».