В регионе бизнесмены «похоронили» свой бизнес. На них завели административные дела

Сотрудники свердловской полиции завели административные дела на предпринимателей, которые устроили «похороны» собственного бизнеса у торгового центра в городе Заречный.

Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Акцию «похорон» бизнеса, пострадавшего из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, предприниматели устроили 20 мая.

Владельцы магазинов выставили перед ТЦ, в котором располагаются их торговые точки, гроб и сложили в него цветы и венки.

«Один организатор и пять участников несанкционированного мероприятия будут привлечены к предусмотренной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции», – сказал Горелых.