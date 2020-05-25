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Повышенную пенсию предлагают платить с 75 лет, а не с 80, как сейчас

В Госдуму внесен законопроект № 961691-7 с поправками в закон «О страховых пенсиях».

Поправки касаются возраста начисления надбавки к пенсии.

Поясним, сейчас пенсионерам в возрасте от 80 лет положена повышенная в 2 раза фиксированная выплата.

Законопроект предлагает снизить этот возраст до 75 лет.

В пояснительной записке говорится, что Всемирная организация здравоохранения относит лиц, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста. Данная классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомические и физиологические особенности. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи.

В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет, отмечают авторы проекта, члены ЛДПР.
 

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