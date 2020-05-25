России немедленно нужна новая орбитальная станция. Так считает глава Роскосмоса

Глава Роскосмоса считает, что в России нужно немедленно начинать работы по созданию новой орбитальной станции. Прямо вот немедленно.

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», – заявил Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Правда, лидером была немного другая страна, а именно СССР. В России была создана только часть МКС.

«Какая она будет? Посещаемая или обитаемая, международная или национальная – этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Но техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно», – подчеркнул Рогозин.

Также он высказал мнение, почему эта самая орбитальная станция так нужна:

«Надо понимать, что международная космическая станция (МКС) – сколько она еще просуществует? Семь, может быть, 10 лет. Но все равно существует усталость конструкций и заданный ресурс станции и ее модулей", – пояснил глава «Роскосмоса».

А еще это очень дорогое удовольствие. Неужели в стране сейчас других проблем нет?

Цитаты по «Интерфакс».