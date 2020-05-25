В Санкт-Петербурге антисептик продавали в нагрузку к маскам

В Санкт-Петербургское УФАС России поступило заявление петербурженки, в котором она обращает внимание антимонопольного органа на действия в аптеки «Озерки», расположенной на Серебристом бульваре д.27 корп.2, которая навязывает приобретение набора, состоящего из пяти медицинских масок и антибактериального спрея.

Стоимость такой покупки составляет 576 рублей.

В своем заявлении гражданка отмечает, что так называемый набор, в чеке пробит как две позиции: отдельно маски и отдельно антисептик (скан кассового документа приложен к заявлению).

«Пользуясь отсутствием масок, руководство сети аптек «Озерки» наживается на гражданах своей страны, продавая их только в нагрузку с антибактериальным спреем», – сетует гражданка.

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В таких действиях аптеки «Озерки», которая принадлежит ООО «Эркафарм Северо-Запад», Санкт-Петербургское УФАС России усматривает признаки недобросовестной конкуренции (нарушение ст.14.8. Закона о защите конкуренции). ООО «Эркафарм Северо-Запад» выдано предупреждение о необходимости прекращения нарушения. Отчитаться о его выполнении аптечная сеть должна до 22 июня 2020 года.

«Такое поведение аптечной сети в условиях пандемии недопустимо. Мы продолжим контролировать аптеки и в случае обнаружения подобных нарушений будем принимать меры антимонопольного реагирования», – подчеркнул руководитель управления Вадим Владимиров.

По-хорошему, это еще и нарушение Закона о защите прав потребителей.

В соответствии со ст. 16 Закона «О защите прав потребителей и п. 22 разд. 1 Правил продажи отдельных видов товаров продавец не вправе обуславливать продажу одних товаров обязательным приобретением других товаров или обязательным оказанием услуг в связи с их продажей, за исключением случаев, когда товары по техническим требованиям не могут быть собраны и (или) установлены (подключены) без участия соответствующих специалистов.

По материалам пресс-службы УФАС по Санкт-Петербургу.