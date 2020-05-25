ИП Жерар Депардье и ИП Стивен Сигал могут претендовать на господдержку. Но не будут этого делать

Актеры Стивен Сигал и Жерар Депардье, являющиеся гражданами РФ, не претендуют на государственную поддержку своего бизнеса на территории России.

«У Стивена зарегистрировано ИП в России, но он не самый бедный человек. Он не будет претендовать на господдержку в России, это нужно молодым предпринимателям, в нашем случае это было бы нелогично», – рассказал представитель Сигала Анар Рейбан.

Представитель Жерара Депардье также подтвердил его отказ от господдержки.

«Жерар Депардье, как индивидуальный предприниматель - деятель искусства и культуры, попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу. Все индивидуальные предприниматели, которые имеют такой ОКВЭД (сфера деятельности бизнесмена согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, вправе подать заявление о государственной поддержке», – сказал Юрий Мосман, юрист актера.

Он добавил, что Депардье мог бы претендовать на отсрочку по налогам, но он не стал этого делать и оплатил все заранее.

Использованы материалы «РИА Новости».