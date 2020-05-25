Полный список открывшихся МФЦ Москвы. И услуги, которые можно получить

Сегодня, 25 мая, открылись для приема граждан часть МФЦ. Попасть в них можно только по предварительной записи.

Районные центры «Мои документы» будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00. Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственной услуги можно, обратившись в единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.

Список открывшихся МФЦ и предоставляемые услуги можно скачать из вложения. Также можно скачать список услуг, доступных онлайн.

Записаться в МФЦ на прием можно только на портале mos.ru. Если не зарегистрирован – придется регистрироваться.

На наш взгляд, это будет неудобно, не все пользуются порталом.