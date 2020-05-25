В пять раз увеличилось количество DDoS-атак на учебные заведения. По сравнению с первым кварталом

Во втором квартале 2020 года произошел значительный всплеск DDoS-атак на ряд образовательных учреждений. Количество учебных заведений, которые воспользовались услугами компании по защите от DDoS-атак во втором квартале выросло в 5 раз по сравнению с первым.

На фоне общего тренда на дистанционное образование в период карантина сильно возросла критичность ресурсов электронного образования, в связи с чем возросло и число DDoS-атак. С момента введения карантина в конце марта 2020 года многие школы и вузы перешли на дистанционный формат обучения, однако многих студентов такой формат не устроил. Сектор дистанционного образования стал новой целью хакерских атак, ученики используют DDoS-атаки для срыва уроков.

Для совершения DDoS-атак новоявленные хакеры используют свои знания в области ИТ, а также бесплатные инструменты, которые находятся в открытом доступе в Интернете в качестве инструментов для «исследования безопасности». Некоторые ученики срывают занятия, используя недорогие платные сервисы, позволяющие запустить атаку стоимостью всего лишь в несколько долларов или даже во время тестового периода.

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Рамиль Хантимиров, CEO и со-основатель StormWall, отметил: «Ежегодно мы наблюдаем, как увеличивается количество атак и их максимальная мощность. За счет развития хакерского инструментария сложность атак постоянно растет. Когда случилась пандемия, изменение вектора и интенсивности атак можно связать с изменением характера использования сети Интернет. Поскольку с введением карантина обучение в школах и вузах проводится в удаленном формате, то ресурсы для дистанционного обучения стали новыми целями при осуществлении DDoS-атак. Я предполагаю, что новыми мишенями хакеров могут стать платформы для онлайн-взаимодействия внутри компаний – корпоративный VPN, порталы, средства удаленных коммуникаций».

Интернет-присутствие играет ключевую роль в работе современного бизнеса. Пандемия сделала вопрос ухода в «онлайн» еще более актуальным: теперь от того, может ли клиент обратиться в компанию не выходя из дома, зависит не только прибыль, но и выживание компании. По этой причине сегодня любому бизнесу как никогда важно подумать о защите своих Интернет-ресурсов от недоброжелателей и заранее ответить для себя на вопрос – как противостоять угрозе.