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Брифинг по восстановлению туристической отрасли. Самое главное в тезисах

Брифинг Дмитрия Чернышенко, руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

  • Ситуация с коронавирусом выросла на стабильный, контролируемый уровень.
  • ВВП РФ во II квартале может снизиться на 9,5%.
  • Работа над вакциной пока не завершена, но есть обнадеживающие данные.
  • Предпосылок для восстановления выездных туристических потоков пока нет.
  • Уже 23 региона готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер.
  • Карантин для въезжающих в РФ пока тоже остается, две недели за свой счет.
  • С 1 июня правительство начнет снимать ограничения, на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией.

«Давайте вместе откроем Россию для себя, откроем свою страну» –  сказал вице-премьер Чернышенко.

После глава Ростуризма заявила, что пока не видит предпосылок для восстановления международного туризма:

Глава Роспотребнадзора рассказала, что масочный режим в России придется соблюдать еще минимум два месяца. Вирус никуда не денется. Но ситуация в стране стабилизируется.

Источник телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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