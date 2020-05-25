Брифинг по восстановлению туристической отрасли. Самое главное в тезисах

Брифинг Дмитрия Чернышенко, руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
- Ситуация с коронавирусом выросла на стабильный, контролируемый уровень.
- ВВП РФ во II квартале может снизиться на 9,5%.
- Работа над вакциной пока не завершена, но есть обнадеживающие данные.
- Предпосылок для восстановления выездных туристических потоков пока нет.
- Уже 23 региона готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер.
- Карантин для въезжающих в РФ пока тоже остается, две недели за свой счет.
- С 1 июня правительство начнет снимать ограничения, на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией.
«Давайте вместе откроем Россию для себя, откроем свою страну» – сказал вице-премьер Чернышенко.
После глава Ростуризма заявила, что пока не видит предпосылок для восстановления международного туризма:
Глава Роспотребнадзора рассказала, что масочный режим в России придется соблюдать еще минимум два месяца. Вирус никуда не денется. Но ситуация в стране стабилизируется.
Источник телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».