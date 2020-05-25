Предлагают паспорт заменить мобильным приложением. При покупке алкоголя, посадке на поезд и регистрации ИП

Минкомсвязь предлагает провести в Москве эксперимент по использованию мобильного идентификатора вместо паспорта при получении ряда госуслуг.

Мобильный идентификатор – это специальное приложение, которое устанавливается на смартфон, и в рамках эксперимента должно заменять паспорт при получении некоторых госуслуг.

Среди них:

регистрация ИП;

подача декларации 3-НДФЛ;

получение выписок из реестра недвижимости (ЕГРН);

постановка на учет по месту пребывания в МВД;

заключение трудового договора в электронном виде;

получение почтовых отправлений

Также можно будет сесть в поезд, самолет, и купить алкоголь в магазине.

Вообще госуслуг там много, проект постановления можно скачать из вложения.

Главное, чтобы реализовали хорошо. К примеру, в случае хищения смартфона нужно защитить данные от использования злоумышленниками.

Источник постановления телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».