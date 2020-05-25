Клерк.Ру

Предлагают паспорт заменить мобильным приложением. При покупке алкоголя, посадке на поезд и регистрации ИП

Художник: Евгений Зубков
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Минкомсвязь предлагает провести в Москве эксперимент по использованию мобильного идентификатора вместо паспорта при получении ряда госуслуг.

Мобильный идентификатор – это специальное приложение, которое устанавливается на смартфон, и в рамках эксперимента должно заменять паспорт при получении некоторых госуслуг.

Среди них:

  • регистрация ИП;
  • подача декларации 3-НДФЛ;
  • получение выписок из реестра недвижимости (ЕГРН);
  • постановка на учет по месту пребывания в МВД;
  • заключение трудового договора в электронном виде;
  • получение почтовых отправлений

Также можно будет сесть в поезд, самолет, и купить алкоголь в магазине.

Вообще госуслуг там много, проект постановления можно скачать из вложения. 

Главное, чтобы реализовали хорошо. К примеру, в случае хищения смартфона нужно защитить данные от использования злоумышленниками.

Источник постановления телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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