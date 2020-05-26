Почти половина россиян считает допустимым уход от налогов

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.

Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» с итогами которого ознакомился РБК. Именно столько респондентов на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» ответили, что налоги иногда допустимо не уплачивать. Еще в декабре 2019 года больше половины россиян (54%) выбирали ответ «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает».

ЦСР связывает рост доли оправдывающих уход от налогов с падением доходов населения и тревогой по поводу будущего. Более 60% граждан отмечают снижение доходов в мае по сравнению с февралем, из них 43% отмечают падение доходов более чем на 15%. Около 53% респондентов отмечают высокий риск снижения зарплаты в будущем, две трети беспокоятся, что им не хватит денег на привычный образ жизни.

Одновременно с ростом допускающих неуплату налогов в кризис выросла доля граждан, не знающих, на что государство тратит поступившие в бюджет налоговые платежи, — с 38% в конце прошлого года до 57% в мае 2020 года, следует из результатов исследования ЦСР. Лишь 12% населения регулярно следит за информацией о расходах бюджета.