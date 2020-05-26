Начисление пеней за услуги ЖКХ может начаться раньше 1 января. Минэнерго просит отменить мораторий

До 1 января 2021 года решено не взимать пени за несвоевременную уплату гражданами коммунальных платежей, а также для просрочек по платежам управляющих компаний.

Соответствующее Постановление Правительства принято в начале апреля.

Однако Минэнерго предлагает сократить срок действия этого моратория до 31 мая 2020, а для людей, оказавшихся в сложной ситуации — до 31 июля 2020.

При этом Минэнерго считает возможным ввести такой же мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и разрешить им выбирать вариант погашения задолженности — единовременно или равными частями в течение трех месяцев с процентом за рассрочку в размере ключевой ставки ЦБ плюс 2%, пишут «Ведомости».

По данным Минэнерго, в апреле уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился на 7%, за тепло — на 12% относительно аналогичного показателя прошлого года, а задолженность выросла на 11 млрд руб. и 16 млрд соответственно.

При сохранении действия моратория до конца года выпадающие доходы в электро- и теплоэнергетике для электростанций, работающих в комбинированном режиме, составят около 600 — 700 млрд руб.

Предложение о сокращении срока действия моратория Минэнерго включило в план первоочередных мероприятий по поддержке предприятий электроэнергетики, отметил замминистра энергетики Юрий Маневич.