Мишустин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником, поздравление опубликовано на сайте правительства.

«Этот праздник отмечают те, кто привык полагаться на собственные силы и не боится рисковать, чтобы двигаться вперёд, к новым вершинам. Кто не просто постоянно стремится к увеличению прибыли, но и созидает, создаёт новые высокотехнологичные производства, инвестирует в инновационные технологии, реализует социальные проекты.

Предпринимательство – огромный труд, связанный с постоянным напряжением и концентрацией. Он требует невероятной энергии и настойчивости, умения мыслить стратегически, досконально разбираться в деталях своего дела и всегда быть на связи. Этими качествами в полной мере обладаете вы, руководители крупнейших холдингов и небольших компаний. От вас в том числе зависят комфорт и благополучие миллионов людей, развитие экономики страны, решение масштабных задач, стоящих перед государством.

В этом году мы столкнулись с серьёзными испытаниями, которые можно преодолеть только совместными усилиями. Правительство активно работает над мерами поддержки, в первую очередь малого и среднего бизнеса, предоставляет субсидии и налоговые льготы. Это позволит сохранить рабочие места, а самим бизнесменам – и дальше наполнять рынок качественными товарами и услугами. И эта деятельность обязательно будет продолжена».