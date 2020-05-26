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Все персональные данные удалят. Которые вводили при получении пропусков. Шадаев пообещал

Глава Минкомсвязи пообещал удалить все персональные данные, которые были внесены при получении цифровых пропусков. После карантина.

«Цифровые пропуска являются во многом таким обязательным элементом, потому что без цифрового пропуска, соответственно, в регионах у нас невозможно выйти из дома, их проверяют, поэтому это является услугой обязательной. Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска – это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», – сказал министр.

Интересно, все поверили?

Шадаев напомнил, что Московская область приняла решение с 23 мая отменить цифровые пропуска.

«И вот на этой неделе мы все персональные данные [жителей региона], за исключением тех учетных записей, которые были созданы пользователями на портале госуслуг <...> все персональные данные, связанные с перемещениями, с адресами, с целями выхода – все будет удалено, уничтожено. Соответственно, не останется у нас в государственных информационных системах», – добавил министр.

По материалам «ТАСС».

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