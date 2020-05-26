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Сведения о залоге и аресте имущества для уплаты налогов будут публиковатся на сайте ФНС

ФНС будет публиковать информацию о залогах и арестованном имуществе на своем сайте. Приказ о составе информации и порядок её размещения прошел регистрацию и Минюсте и опубликован.

Согласно приказу, публикуется следующая информация:

  • ИНН налогоплательщика;
  • наименование организации или Ф. И. О. предпринимателя;
  • принятые обеспечительные меры и статья НК РФ, в соответствии с которой они приняты;
  • дата решения о принятии обеспечительных мер;
  • дата решения об отмене обеспечительных мер с указанием основания для отмены;
  • дата прекращения действия обеспечительных мер с указанием основания для прекращения;
  • сведения об имуществе, в отношении которого приняты обеспечительные меры, и его индивидуальные признаки (описание, в том числе цифровое, буквенное обозначения или их комбинация).
С 1 апреля 2020 года, согласно пункту 4 статьи 72 НК РФ, ФНС должна публиковать на своем сайте сведения о решениях в части применения к налогоплательщикам для целей уплаты налогов обеспечительных мер в виде залога/ареста имущества, запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества. &

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