Сведения о залоге и аресте имущества для уплаты налогов будут публиковатся на сайте ФНС

ФНС будет публиковать информацию о залогах и арестованном имуществе на своем сайте. Приказ о составе информации и порядок её размещения прошел регистрацию и Минюсте и опубликован.
Согласно приказу, публикуется следующая информация:
- ИНН налогоплательщика;
- наименование организации или Ф. И. О. предпринимателя;
- принятые обеспечительные меры и статья НК РФ, в соответствии с которой они приняты;
- дата решения о принятии обеспечительных мер;
- дата решения об отмене обеспечительных мер с указанием основания для отмены;
- дата прекращения действия обеспечительных мер с указанием основания для прекращения;
- сведения об имуществе, в отношении которого приняты обеспечительные меры, и его индивидуальные признаки (описание, в том числе цифровое, буквенное обозначения или их комбинация).
С 1 апреля 2020 года, согласно пункту 4 статьи 72 НК РФ, ФНС должна публиковать на своем сайте сведения о решениях в части применения к налогоплательщикам для целей уплаты налогов обеспечительных мер в виде залога/ареста имущества, запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества. &