Как оформить возврат товара, полученного по УПД

Можно ли выставить корректировочный счет-фактуру при возврате непроданного товара, если реализация была оформлена УПД? Ответ на этот вопрос дало Управление ФНС по г. Москве в письме от 13.05.2020 № 24-23/3/080514@.

Если покупатель возвращает поставщику остатки непроданного товара, то у последнего в такой ситуации есть право на вычет суммы НДС, ранее перечисленной в бюджет. Чтобы воспользоваться данным правом, нужно в течение года отразить в учете корректировку, связанную с возвратом товара.

При возврате продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру, это можно сделать и в случае, если реализация была оформлена универсальным передаточным документом (УПД) со статусом 1.