Снова жалобы на Альфа-банк. Он повышает тарифы на РКО

В период пандемии, когда многие бизнесы, по сути, загибаются, некоторые банки начинают повышать тарифы.

Сергей Верещагин, независимый эксперт по методологии бухгалтерского учета и налогообложения, пишет у себя в Facebook, что Альфа-Банк «поддерживает» малый бизнес.

И вот как именно он его «поддерживает»:

«Пришла тут СМС-ка об изменении тарифов по РКО для ИП с 01.06. До этого смс-ки и поступлении средств на счет были бесплатными, теперь 99 руб. в месяц (спасибо, что не 100). Перевод на карту физика в другой банк (до 150 тыс. в месяц) был бесплатным, теперь 0,25% плюс 99 руб. за каждый перевод. Вроде бы мелочи, но в связи с резким уменьшением оборотов, кроме благодарности, других чувств не возникает».

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В интернете это не единственный отзыв. Вот что мы нашли на banki.ru

«Почему, вы, банк, с которым мы работает много лет в такое трудное для бизнеса время подняли тарифы за обслуживание расчетного счета?! Будем переходить в другой банк, если вы не пересмотрите ваши непопулярные меры. Выручки ноль и вы вместо того, чтобы поддержать хоть как то ваших постоянных клиентов ухудшаете условия обслуживания».

На это банк ответил, что в соответствии с ч. 1 ст. 450 ГК стороны договорились, что банк может вносить изменения в условия договора.и тарифы. И что информация была доведена до клиента еще 13 марта.

Однако это вопрошавшего не успокоило:

«Речь не о том когда и где вы разместили эту информацию,а о том, чтобы не мешать работать тем, кто является вашими постоянными клиентами. Помощи ноль от вас, просто не мешайте, но нет вы тарифы повышаете. Нам аренду 100% СНИЗИЛИ ТАК КАК В СТРАНЕ ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ С БИЗНЕСОМ, ЕСЛИ ВЫ НЕ В КУРСЕ, у нас с ними тоже договора, где все прописано, также как и у вас, но вы там работаете полагаясь на разум или на бумажки, которые вы написали месяц назад? Вы в реальном времени прибываете или в каком то прекрасном прошлом, похоже, что второе. Сейчас все и везде пересматривается, ситуация этого требует, конечно, уйдем в другой банк, где условия гораздо приятнее, если у вас не проснется адекватное отношение к реалиям сегодняшнего дня. Дайте адекватный ответ: почему вы ухудшаете условия вашим постоянным клиентам и без того тяжелое время для бизнеса?».

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Понятно, что договор нужно читать, и понимать его условия. И проще сменить банк, поскольку все как в старом анекдоте про индейца и ковбоя «не нравится – не ешь!».

Но все-таки, можно было бы и повременить с повышением тарифов.