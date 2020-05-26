В августе на 9,13 % вырастет накопительная пенсия

Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, сообщает ПФР.

Таким образом индексация в 3 раза превышает уровень инфляции.

Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек.

Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%.

Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей — на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.

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Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1 705 рублей в месяц.

Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.

Добавим, пенсию оформляют те, кто не может забрать все свои накопления в виде единовременной выплаты — то есть те, у кого накопительная пенсия более 5 % от страховой.

Напомним, размер накопительной пенсии рассчитывается путем деления суммы пенсионных накоплений на показатель ожидаемого периода, который утверждается ежегодно

В 2019 году этот показатель составлял 252 месяца, в 2020 году — 258 месяцев, а в 2021 году планируется установить 264 месяца.