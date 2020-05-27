Правительство разработало план востановления экономики. Масштабной помощи для МСП там не предусмотрено

Правительство разработало план по восстановлению экономики на 2020-21 годы. В него заложено 8 трлн рублей, из них 1,5 трлн на поддержку разных отраслей, и 1 трлн регионам.
Задачу разработать такой план давал Путин в конце апреля.
К концу 2021 года власти рассчитывают:
- снизить безработицу до 5% (в апреле 2020 года она составила 5,8%, правда, не забываем, что это официальные цифры),
- добиться темпов роста экономики до 2,5%, инвестиций – до 4,5%, реальных зарплат – минимум на 2,5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна быть меньше, чем в 2019 году (13%).
Восстановиться экономика должна к декабрю 2021 года. Ключевое слово – «должна».
Масштабная поддержка малому и среднему бизнесу в проекте не предусмотрена.
В дополнение к уже одобренным мерам обещано, в основном, упрощение регулирования:
- упрощенная процедура банкротства;
- сокращение издержек с помощью системы быстрых платежей ЦБ;
- снижение административной нагрузки.
Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса предлагается продлить до конца 2021 года, а внеплановые серьезно ограничить.
По материалам «Ведомостей».