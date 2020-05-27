Налоговики объяснили, как считается задолженность по налогам при предоставлении субсидий

Налоговики на своем сайте разъяснили порядок формирования сведений о задолженности при предоставлении субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 одним из условий включения в реестр в целях предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции является отсутствие по состоянию на 1 марта 2020 года недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающей 3 000 рублей.

Сумма указанной недоимки рассчитывается с учетом консолидации в целом по налогоплательщику всех имеющихся недоимок и переплат по налогам и страховым взносам (без учета пеней, штрафов, процентов).

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При определении суммы недоимки в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 Правил учитываются сведения о погашении недоимки по состоянию на 1 марта 2020 г., имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о представлении субсидии.

В случае, если Вы не согласны с наличием неисполненной обязанности по уплате налогов (сборов) по состоянию на 01.03.2020, Вы можете: